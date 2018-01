Senadores democratas Doug Jones e Tina Smith tomam posse nos EUA

Washington, 03 - O democrata Doug Jones, do Alabama, tomou posse como senador dos Estados Unidos nesta quarta-feira, encolhendo a maioria republicana no Senado e fazendo com que os legisladores dos dois partidos façam mais acordos bipartidários.



O vice-presidente americano, Mike Pence, conduziu o juramento de Doug Jones, o primeiro democrata eleito senador pelo Alabama em 25 anos, e da também democrata Tina Smith (Minnesota), que foi nomeada para substituir o senador Al Franken, que renunciou em meio a alegações de assédio sexual.



Com os novos democratas no Senado, a maioria republicana cai para 51 senadores contra 49 opositores, dando uma margem apertada, de apenas um voto, para projetos defendidos pelo presidente americano, Donald Trump. Fonte: Associated Press.