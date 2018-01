Terceiro ministro de Kuczynski renuncia ao cargo no Peru

Lima, 03 - O ministro de Defesa do Peru, Jorge Nieto, renunciou ao cargo nesta quarta-feira, sendo o terceiro ministro a abandonar o gabinete do presidente Pedro Pablo Kuczynski após o indulto dado pelo mandatário ao ex-presidente Alberto Fujimori, condenado por assassinato e corrupção. A concessão do indulto desencadeou uma onda de protestos no Peru.



Uma fonte do Ministério de Defesa confirmou à Associated Press a demissão de Nieto, que discorda do indulto humanitário dado por Kuczynski a Fujimori no Natal. Nieto "já renunciou e vai esperar a próxima reunião de gabinete" para anunciar oficialmente a entrega do cargo, disse a fonte. Os ministros do Interior e da Cultura também renunciaram.



Kuczynski concedeu o indulto a Fujimori três dias depois que uma facção do partido fujimorista, que domina o Parlamento peruano, tentou destitui-lo do poder devido aos laços do presidente com a Odebrecht. Kuczynski foi salvo na última hora antes de ser removido do cargo devido à abstenção de uma ala minoritário do fujimorismo. O governo admitiu que o indulto foi um dos mais rápidos outorgados no país. Fonte: Associated Press.