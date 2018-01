Casa Branca defende tuíte de Trump sobre botão nuclear

Washington, 03 - A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, defendeu os tuítes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre ter um "botão nuclear" maior e mais poderoso que o do líder norte-coreano, Kim Jong-un.



Na coletiva de imprensa diária da Casa Branca, Sanders disse que não acha que os tuítes de Trump sejam "uma provocação", mas sim uma defesa dos americanos, acrescentando que as pessoas deveriam se preocupar com a "sanidade mental" de Kim.



A declaração de Sanders vem na esteira de tuítes de Trump na noite de terça-feira em resposta à afirmação de Kim Jong-un de que ele tem um botão nuclear em sua mesa. "Eu também tenho um botão nuclear, que é muito maior e mais poderoso que o dele. E o meu botão funciona!", afirmou o presidente americano. Fonte: Associated Press.