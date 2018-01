Líder do Hezbollah diz que governo do Irã está tratando protestos com sabedoria

Teerã, 03 - O líder do grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que as "esperanças" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os protestos no Irã gerarão uma bola de neve e levarão à mudança do regime ou ao caos irão colidir junto com as esperanças dos israelenses e dos sauditas.



Em seus primeiros comentários desde o início dos protestos no Irã, Nasrallah afirmou que os manifestantes iranianos com reclamações legítimas foram explorados por facções políticas que passaram a colocar bandeiras políticas aos protestos.



Nasrallah, cujo grupo é financiado pelo Irã, fez seus comentários à TV Al-Mayadeen, com sede em Beirute. Ele disse que os protestos em cidades iranianas estão sendo0 tratados como "calma e sabedoria" pelas autoridades de Teerã. Para o líder do Hezbollah, as manifestações não são nada como os protestos maciços de 2009 em termos de escopo e demanda, dizendo que "não há nada com que se preocupar". Fonte: Associated Press.