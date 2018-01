Bombeiros combatem incêndio na casa dos Clinton

Os bombeiros apagaram nesta quarta-feira um incêndio na residência do ex-presidente americano Bill Clinton em Chappaqua, Nova York, em um incidente que não deixou feridos, informou a polícia.

"Recebemos um telefonema às 14H51 (17H51 Brasília) sobre um incêndio no número 15 da Old House Lane", disse à AFP um porta-voz da polícia de New Castle, uma pequena cidade próxima a Chappaqua, 65 km ao norte de Manhattan.

"Foi extinto e não há feridos, mas os bombeiros permanecem no local investigando o que ocorreu", acrescentou o porta-voz.

Não há informações sobre se os Clinton estavam na residência.