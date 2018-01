Coreia do Norte diz que vai reabrir canal de comunicação com Seul

Seul, 03 - A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira que vai reabrir um canal de comunicação transfronteiriço com a Coreia do Sul, informaram autoridades de Seul. A medida é um sinal que pode reduzir a animosidade entre os rivais após um ano em que o Norte conduziu testes de bombas nucleares e mísseis.



O Ministério da Unificação da Coreia do Sul, que monitora a mídia estatal norte-coreana, afirmou que restaurou o canal de comunicação na aldeia fronteiriça de Panmunjom.



O anúncio feito em uma estação de rádio estatal norte-coreana chega após uma oferta sul-coreana de conversas de "alto nível" com a Coreia do Norte para encontrar formas de cooperar nos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados no próximo mês na cidade de Pyeongchang.



O líder norte-coreano Kim Jong-un, na segunda-feira, sugeriu que seu país poderia enviar uma delegação aos Jogos de Pyeongchang.



Embora a resposta seja um sinal positivo de que as Coreias estão trabalhando para reduzir a tensão entre elas, não há garantias. Nos últimos anos, houve tentativas repetidas de reconciliação e os esforços geralmente terminam em recriminações ou impasse. Fonte: Associated Press.



(Estadão Conteúdo)