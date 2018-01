Trump diz que tem botão nuclear maior e mais poderoso que o da Coreia do Norte

(foto: Saul Loeb)

Em resposta a comentários do líder norte-coreano, Kim Jong-un, sobre um botão nuclear, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que também tem um botão nuclear em sua mesa, que é "muito maior e mais poderoso" que o da Coreia do Norte.Em discurso anual de ano-novo transmitido pela TV estatal norte-coreana, Kim afirmou que "há um botão nuclear instalado na escrivaninha do meu escritório". No discurso, ele disse também que Pyongyang "completou" seu programa de armas nucleares e que poderia atingir qualquer ponto dos EUA.Para rebater os comentários de Kim Jong-un, Trump novamente utilizou seu perfil no Twitter. "Alguém do regime abatido e morto de fome [de Kim] pode informá-lo de que eu também tenho um botão nuclear que é muito maior e mais poderoso que o dele? E o meu botão funciona!", disse o presidente americano.Mais cedo, a embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, disse esperar que novos testes de mísseis balísticos por parte da Coreia do Norte não ocorram, mas alertou que, caso eles aconteçam, "teremos que aplicar novas medidas contra o regime norte-coreano". Os comentários de Haley vieram durante coletiva de imprensa na sede da ONU, após relatos que circulam na imprensa japonesa de que Pyongyang estaria se preparando para realizar um novo teste de míssil balístico intercontinental.