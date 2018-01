'Star Wars' leva Disney para resultado de US$ 6 bi em 2017

O mais recente episódio de "Star Wars", que terminou 2017 liderando as bilheterias nos Estados Unidos, contribuiu para que a Disney fechasse o ano com um faturamento de 6,5 bilhões de dólares.

"Os Últimos Jedi" arrecadou 66,8 milhões de dólares no final de semana prolongado do Ano Novo nos Estados Unidos e no Canadá, somando 531,5 milhões de dólares desde sua estreia, há três semanas, informou a empresa especializada Exhibitor Relations.

A Disney anunciou no domingo que o episódio VIII de "Star Wars" ultrapassou 1 bilhão de dólares em nível global, com o faturamento fora da América do Norte chegando a 534,8 milhões.

A gigante do entretenimento - proprietária do estúdio de animação Pixar, da Marvel e da produtora de "Star Wars" Lucasfilm - revelou que o faturamento global de 6,5 bilhões de dólares em 2017 representa o segundo maior do grupo e o terceiro da história da indústria.

O melhor ano da Disney foi 2016, quando o grupo faturou 7 bilhões de dólares.

"Da Disney à Pixar, passando por Marvel Studios e Lucasfilm, sempre nos esforçamos para que a viagem do cinema seja algo realmente especial, e não poderíamos estar mais agradecidos pelo apoio dos fãs", disse o presidente do Walt Disney Studios, Alan Horn.

Enquanto "Os Últimos Jedi" venceu em casa, outro filme da Disney, "A Bela e a Fera", foi a maior bilheteria global, com 1,3 bilhão de dólares.

A Disney também faturou muito em 2017 com "Guardiões da Galáxia 2 (US$ 863,6 milhões), "Thor: Ragnarok" (848,8 milhões) e "Piratas do Caribe: a vingança de Salazar" (794,8 milhões).