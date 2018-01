Ônibus cai de precipício e deixa ao menos 36 mortos no Peru

Lima, 02 - Um ônibus interestadual caiu de um precipício nesta terça-feira depois de se chocar com um caminhão e deixou ao menos 36 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do país. O veículo teve uma queda de 80 metros até parar em uma praia, de acordo com imagens de TVs locais. Seis feridos foram levados a diversos hospitais de Lima.



Os bombeiros resgataram as vítimas em uma área de difícil acesso chamada Pasamayo, cerca de 70 quilômetros ao norte da capital peruana. A região é chamada de "curva do diabo" ao apresentar vias estreitas. Durante décadas, Pasamayo foi considerado um lugar de trânsito perigoso.



O ônibus da empresa San Martín saiu da cidade de Huacho, ao norte do Peru, rumo a Lima. Ao partir, o veículo levava 57 pessoas, disse o chefe de polícia Dino Escudero à Associated Press. Escudero teme que o número de mortos suba.



De acordo com dados oficiais disponíveis, em 2016 morreram 2.696 pessoas em acidentes viários no Peru, enquanto 2.965 pessoas morreram em 2015. Fonte: Associated Press.