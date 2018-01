EUA dizem que Coreia do Norte pode sofrer mais sanções

São Paulo, 02 - A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, antecipou a possibilidade da imposição de novas sanções contra a Coreia do Norte caso o país asiático prossiga com os testes de mísseis balísticos e insistiu na necessidade do programa nuclear norte-coreano ser encerrado.



Em coletiva de imprensa realizada na sede da ONU, Haley fez eco a relatos que circulam na imprensa japonesa de que existe a possibilidade de um novo teste de míssil ser realizado pela Coreia do Norte nos próximos dias. "Espero que isso não ocorra, mas se acontecer, teremos que aplicar novas medidas contra o regime de Kim Jong-un", disse a diplomata.