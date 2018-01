Estrela do YouTube se desculpa por publicar vídeo de suicida

O ator americano e estrela do YouTube Logan Paul provocou uma onda de críticas nas redes sociais por publicar um vídeo que mostrava um homem que tinha se suicidado em uma floresta do Japão.

De acordo com vários meios, as imagens do homem enforcado publicadas por Paul foram vistas por seis milhões de pessoas antes de serem retiradas da internet.

O jovem de 22 anos pediu desculpas depois e explicou que sua intenção era sensibilizar o público sobre o problema do suicídio.

"É fácil deixar se levar no momento sem considerar totalmente as possíveis consequências", disse em um comunicado.

"Com frequência me lembram do tamanho do alcance que eu tenho e que com um grande poder vem uma grande responsabilidade (...). Pela primeira vez na minha vida, sinto ter que dizer que lidei com esse poder de forma incorreta. Isso não vai acontecer novamente", acrescentou o youtuber.

Paul gravou o vídeo na floresta de Aokigahara, na base do monte Fuji, que tem fama de ser um dos lugares mais escolhidos pelos suicidas no país.

De acordo com os meios, seu vídeo não só mostrava um homem que tinha se enforcado, mas também Paul, que aparecia rindo e zombando da tragédia.

A Google, empresa matriz do YouTube, disse que o vídeo foi removido porque não respeitava as condições de uso da plataforma.

"Nossos pensamentos estão com a família da pessoa que aparece no vídeo", disse a empresa em um comunicado.