Novo incêndio no Bronx, em Nova York, deixa 23 feridos

(foto: Spencer Platt)

Um incêndio destruiu um prédio e deixou 23 feridos no Bronx nesta terça-feira, poucos dias depois do pior incêndio em Nova York em 25 anos matar 12 pessoas no mesmo bairro. "Nossas unidades chegaram e imediatamente foram confrontadas com fogo pesado. Muitas pessoas foram levadas para fora do prédio pelos bombeiros...", disse o comandante do corpo de bombeiros de Nova York, Daniel Nigro.



Outro oficial dos bombeiros revelou à AFP que 19 pessoas, entre elas um membro da corporação, sofreram ferimentos leves, e que há quatro feridos graves, sob risco de morte. Todos os feridos foram levados para o hospital.



Quatro minutos após a chamada de emergência, cerca de 200 bombeiros chegaram em três dúzias de veículos, às 5h30 da manhã (08h30 em Brasília) a um prédio de tijolos vermelhos de três andares perto do zoológico do Bronx. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas cerca de oito horas após o início do incêndio, na Commonwealth Avenue do Bronx. A mídia local disse que o incêndio começou em uma fábrica de móveis no piso térreo do prédio.



No prédio moravam 11 famílias - 29 adultos e onze crianças - que agora estão sem lar. Muitos saíram do local apenas com a roupa do corpo, em meio a uma temperatura de 12 graus negativos. "Rezo por uma rápida recuperação de todos os feridos. Obrigado a @FDNY (bombeiros de Nova York) e aos numerosos socorristas pelo combate a este incêndio", escreveu o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, no Twitter.



Na quinta-feira passada, um incêndio em outro prédio perto do zoológico do Bronx, que foi iniciado por um menino de três anos que estava brincando com o fogão, deixou 12 mortos, entre eles quatro crianças. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que se tratou do "pior incêndio na cidade em pelo menos um quarto de século".