Novo incêndio no Bronx, Nova York, deixa 16 feridos

Um incêndio destruiu um prédio e deixou 16 feridos no Bronx nesta terça-feira, poucos dias depois do pior incêndio em Nova York em 25 anos matar 12 pessoas no mesmo bairro.

"Nossas unidades chegaram e imediatamente foram confrontadas com fogo pesado. Muitas pessoas foram levadas para fora do prédio pelos bombeiros. Temos 16 pessoas, sete adultos e nove crianças, todas com ferimentos sem gravidade", disse o comandante do corpo de bombeiros de Nova York, Daniel Nigro.

"Todos foram transportados, e todos ficarão bem, felizmente", acrescentou.

Quatro minutos após a chamada de emergência, cerca de 200 bombeiros chegaram em três dúzias de veículos, às 5h30 da manhã (08h30 em Brasília) a um prédio de tijolos vermelhos de três andares perto do zoológico do Bronx.

Cinco horas depois, os bombeiros ainda lutavam para controlar as chamas, na Commonwealth Avenue do Bronx. A mídia local disse que o incêndio começou em uma fábrica de móveis no piso térreo do prédio.

Na quinta-feira passada, um incêndio em outro prédio perto do zoológico do Bronx, que foi iniciado por um menino de três anos que estava brincando com o fogão, deixou 12 mortos, entre eles quatro crianças.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que se tratou do "pior incêndio na cidade em pelo menos um quarto de século".