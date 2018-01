Petróleo fecha em baixa em Nova York

O petróleo fechou em baixa nesta terça-feira em Nova York.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro caiu 5 centavos, a 60,37 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em março caiu 30 centavos no Intercontinental Exchange (ICE),a 66,57 dólares.

O mercado pode ter sido afetado pelas tensões no Irã, terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

No total 21 pessoas, entre elas 16 manifestantes, morreram desde quinta-feira, quando começaram na cidade de Mashhad (nordeste) os protestos contra as dificuldades econômicas e o governo, que se estenderam para todo o país.

"Isso não afeta mais os preços na medida em que a violência não perturba diretamente a produção de petróleo no país até o momento", disse Matt Smith, da ClipperData.

O petróleo, contudo, manteve-se acima dos 60 dólares, seu nível mais alto em dois anos e meio.

"Os protestos no Irã são somente um novo fator de risco em um mercado mundial que se estreita", afirmou Phil Flynn de Price Futures Group.