Queda de ônibus em precipício mata ao menos 25 pessoas no Peru

Pelo menos 25 pessoas morreram nesta terça-feira (2) na queda de um ônibus de passageiros em um abismo de uns 100 metros após o coletivo ter sido atingido por um caminhão em uma estrada da costa central do Peru, informou a Polícia local.

O acidente ocorreu pela manhã na "curva do diabo" da rodovia Pasamayo, 45 km ao norte de Lima e "são ao menos 25 os mortos e cinco os feridos encontrados até o momento", disse à imprensa o coronel Dino Escudero, chefe da Divisão de Controle de Estradas da Polícia.

"A polícia e os bombeiros continuam trabalhando para resgatar as vítimas, mas acreditamos que o número de mortos pode aumentar", acrescentou Escudero.

O ônibus, que viajava para Lima com 53 passageiros, procedente da cidade de Huacho, 130 km ao norte da capital, ficou virado a metros do mar após cair do alto da rodovia, segundo imagens da TV.

Um helicóptero levou socorristas até o local onde o ônibus ficou, enquanto outros desceram caminhando, ajudados por cordas.