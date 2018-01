As principais bolsas europeias abriram sem uma tendência clara, nesta terça-feira (2), a primeira sessão do ano, atentas à evolução do euro frente ao dólar.

O FTSE-100 de Londres abriu sem mudanças, enquanto o DAX de Frankfurt caía 0,15%, e o CAC 40 de Paris subia 0,12%. Em Madri, o Ibex-35 começou o dia no azul, com +0,32%.