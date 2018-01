Alemanha pede que Irã deixe cidadãos exercerem direto a protestos pacíficos

Teerã, 01 - A Alemanha pediu ao governo do Irã para que os cidadãos iranianos possam exercer seu direito a protestos pacíficos no país. O ministro de Relações Exteriores alemão, Sigmar Gabriel, disse que estava "muito preocupado" com relatos de 12 mortes e numerosas prisões no Irã.



Em comunicado, Gabriel afirmou que "apelamos para que o governo iraniano respeite os direitos dos manifestantes de usar sua voz de forma livre e pacífica". Ele disse, ainda, que "após o confronto dos últimos dias, é ainda mais importante para todos os lados se absterem de ações violentas".



A Alemanha é uma das potências mundiais que concordaram com o acordo nuclear de 2015 do Irã, no qual as sanções do país foram deixadas de lado em troca de que o Irã tomasse medidas para limitar o enriquecimento de urânio. Fonte: Associated Press.