Na Europa, pessoas mergulham em águas gélidas para celebrar a virada do ano

Na Holanda, a tradição lotou o o mar em Scheveningen (foto: Bart Maat/ANP/AFP)

Banhista alemão se joga na água fantasiado para receber 2018 em Wyk auf Foehr (foto: Maurizio Gambarini/DPA/AFP)

No Mar do Norte, em Wyk auf Foehr, na Alemanha, muita descontração no tradicional mergulho de réveillon (foto: Maurizio Gambarini/DPA/AFP)

Corajosos se lançam no Mar Adriático em Portoroz, na Eslovênia (foto: Jure Makovec/AFP)

Na Europa, para muita gente, 2018 começou com um banho de água fria. Em vários países, pessoas encararam o clima gelado do inverno no Norte, e participaram dos tradicionais mergulhos que acontecem sempre na virada do ano para comemorar a data.Em Roma, intrépidos banhistas desafiaram o frio e realizaram a imersão de ano novo no rio Tibre, que cruza a cidade. Como é comum desde 1946, os corajosos caíram na água a partir de uma ponte cêntrica que atravessa o rio. "Este é meu trigésimo pulo", disse Maurizio Palmulli antes de se lançar 20 metros abaixo, com roupa de banho em pleno inverno. Outro veterano deste ritual para receber 2018, Simone Carabella, confirmou que a água estava "glacial".Entre os holandeses, o lugar mais procurado para viver essa tradição é a praia de Scheveningen, em Haia, onde cerca de 10 mil pessoas se jogaram no Mar do Norte, que registrava 8ºC no termômetro. Na Alemanha, o mergulho aconteceu em águas que apontavam 10ºC, em Wyk auf Foehr. O costume também marcou o Réveillon em Ystad, na Suécia, Portoroz, na Eslovênia, e Dunkirk, na França.