Governo espanhol diz que crise na Catalunha custou um bilhão de euros

O ministro espanhol da Economia, Luis de Guindos, assegurou nesta segunda-feira que a crise política na Catalunha custou um bilhão de euros à economia do país como consequência do freio do crescimento do PIB na região.

De Guindos assegurou que o freio do crescimento na Catalunha no quarto trimestre de 2017 "pode ter custado já perfeitamente cerca de um bilhão de euros", em uma entrevista à rádio Cadena Ser.

"A Catalunha estava crescendo acima da Espanha, é um dos motores fundamentais da recuperação espanhola, no entanto no quarto trimestre se tornou um empecilho", afirmou.

O ministro atribuiu a desaceleração da Catalunha, que representa 19% do PIB espanhol, à "enorme incerteza, inquietação e desconfiança que foram geradas pelas decisões do governo anterior da Generalitat", presidido pelo independentista Carles Puigdemont.

Em setembro de 2017, os três partidos independentistas do governo catalão aprovaram as chamadas leis de desconexão. Em 1 de outubro, organizaram um referendo de autodeterminação, proibido pela justiça, e em 27 de outubro proclamaram unilateralmente a República Catalã.

O governo espanhol de Mariano Rajoy então destituiu o executivo regional, suspendeu a autonomia da Catalunha e convocou eleições antecipadas na região para 21 de dezembro, nas que os partidos separatistas voltaram a conquistar uma maioria absoluta de deputados que deveria lhes permitir formar governo.

Segundo De Guindos, 2018 será "um bom ano" para a Espanha. O Banco Central prevê para 2018 um crescimento de 2,4% do PIB.