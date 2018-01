Ataque da coalizão saudita deixa 23 mortos no Iêmen

Sanaa, 01 (AE) - Testemunhas e agentes de segurança do Iêmen afirmam que ataques aéreos realizados pela coalizão liderada pela Arábia Saudita mataram pelo menos 23 pessoas na cidade portuária de Hodeida. Os ataques, ocorridos nesta segunda-feira, deixaram ainda oito pessoas feridas.



A ação provocou chamas em um mercado próximo de um posto de gasolina no distrito de el-Garrahi, de acordo com as fontes, que pediram anonimato.



A coalizão não comentou o tema. Grupos pelos direitos internacionais têm acusado a coalizão de bombardear locais com civis, como mercados, hospitais e áreas residenciais pelo Iêmen desde o início da campanha aérea contra os rebeldes apoiados pelo Irã, conhecidos como houthis, em março de 2015.



A guerra já matou mais de 10 mil civis e deixa o país mais pobre do mundo árabe sob risco de enfrentar uma crise de fome. Fonte: Associated Press.