Afeganistão: sobe para 17 número de mortes em ataque no leste do país

Cabul, 31 - Subiu para 17 o número de mortes em um ataque neste domingo no leste do Afeganistão durante o funeral de uma autoridade local. Noor Ahmad Habibi, porta-voz adjunto do governador da província de Nangarhar, disse que um riquixá equipado com explosivos foi detonado entre as pessoas reunidas na capital da província, Jalalabad, para lamentar a morte de um ex-chefe distrital. Habibi disse que 13 outras pessoas foram feridas.



Ele afirmou ainda que os relatos iniciais eram que um homem-bomba estava por trás do ataque, mas que as autoridades agora acreditam que foi uma explosão detonada remotamente.



Ninguém reivindicou imediatamente o ataque. O Taleban negou qualquer envolvimento. Um afiliado do Estado Islâmico atua na província de Nangarhar e costuma ter como alvo oficiais e forças de segurança.



Na cidade de Mazar-i-Sharif, no norte do país, uma bomba explodiu no sábado, ferindo 12 pessoas, de acordo com o general Abdul Raziq Qaderi, vice-chefe da polícia provincial. Fonte: Associated Press.



