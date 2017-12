Marinha da Espanha resgata 177 imigrantes que cruzavam o Mediterrâneo

Madri, 30 - O serviço de resgate da Marinha da Espanha resgatou 177 imigrantes que tentavam cruzar o Mediterrâneo em seis barcos neste sábado.



Segundo as autoridades espanholas, o maior dos barcos carregava 55 pessoas quando foi abordado por um navio de patrulha europeu.



Milhares de imigrantes e refugiados tentam fazer a perigosa travessia do Mediterrâneo à partir da África todos os anos. Fonte: Associated Press.