Vargas Llosa e outros escritores peruanos criticam perdão concedido a Fujimori

Lima, 30 - O ganhador do prêmio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, e outros 238 escritores do Peru assinaram uma carta denunciando o perdão concedido ao ex-presidente Alberto Fujimori, afirmando que ele cobre a nação de "infâmia e vergonha".



A carta foi divulgada neste sábado em resposta ao perdão natalino concedido pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski ao ex-presidente, que foi preso pela porte de 25 peruanos após dez anos no comando do país.



O documento afirma que o perdão não foi um ato de compaixão, "mas o cálculo político mais cínico e cru". Apoiadores de Fujimori ajudaram, na semana passada, o presidente Kuczynski a evitar um impeachment no Congresso.



Fujimori derrotou Vargas Llosa em 1990 e chegou à presidência. Dois anos depois, ele dissolveu o Congresso. Ele fugiu do país em 2000. Fonte: Associated Press.