56% dos peruanos são favoráveis a indulto concedido a Fujimori, diz pesquisa

São Paulo, 30 - Um levantamento do instituto Ipsos, encomendado pelo jornal



El Comercio



, mostra que 56% da população do Peru é favorável ao indulto concedido pelo presidente Pedro Paulo Kuczynski ao ex-ditador Alberto Fujimori. Por outro lado, 40% é contra a medida.



A pesquisa ouviu 1.294 pessoas de áreas rurais e urbanas do Peru nos dias 27 e 28 de dezembro. A margem de erro do levantamento é de 2,7%.



Fujimori ganhou o indulto que o retirou da prisão na véspera de Natal. Informações de bastidores dão conta que a polêmica concessão do perdão presidencial foi fruto de um acordo entre Kuczynski e familiares do ex-ditador.



Em troca da anistia, alguns aliados do ex-mandatário votaram contra o impeachment do presidente no Congresso peruano na semana passada. Kuczynski teria recebido propina da Odebrecht e por isso foi alvo do processo de impedimento. Ele nega tanto o acordo com fujimoristas quanto as acusações de corrupção.



Apesar de ter sido condenado por crimes contra a humanidade, ser acusado de perseguir, sequestrar e matar opositores com o aparato militar do Estado peruano e estar preso desde 2007, Fujimori ainda tem grande capital político no país.



A filha dele, Keiko Fujimori, candidatou-se duas vezes à presidência (2011 e 2016), tendo em ambas perdido no segundo turno por estreita margem. No Congresso, no entanto, o partido fujimorista é a principal força, com 72 das 130 cadeiras.



(Mateus Fagundes)