Por muro, Trump faz ameaça a proteção a jovens imigrantes no Twitter

Palm Beach, 29 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não haverá proteção para jovens imigrantes levados ao país ilegalmente, a menos que ele obtenha financiamento para um muro na fronteira com o México e outros itens do programa de imigração americano.



Em seu perfil no Twitter, Trump disse que "os democratas foram informados e entenderam perfeitamente que não pode haver um programa que defenda os jovens imigrantes se não houver o muro desesperadamente necessário na fronteira sul e um fim para a horrível migração em cadeia e o ridículo sistema de loteria de imigração", disse. Para Trump, a proteção dos EUA a todo custo é prioridade dos políticos americanos.



A batalha pela imigração foi adiada para o próximo ano no Congresso. Os democratas desejam proteção para os jovens imigrantes, chamados de "dreamers" (sonhadores). Mas, embora exista uma simpatia bipartidária significativa para os dreamers, as demandas do Partido Republicano para o muro fronteiriço de Trump acabaram sendo de difícil resolução. Fonte: Associated Press.