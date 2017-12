Maduro afirma que diálogo com a oposição será retomado em janeiro

Caracas, 29 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o processo de diálogo entre o governo e a oposição será retomado na segunda semana de janeiro, em um esforço para resolver a severa crise econômica e política no país sul-americano.



Durante um programa de rádio, Maduro disse que acredita no diálogo, mas não perdeu a oportunidade de criticar novamente os líderes da oposição. Ele considerou que a Justiça deve agir contra pessoas como o presidente da Assembleia Nacional, o deputado opositor Julio Borges, que, de acordo com Maduro, estaria atualmente no exterior conspirando para aumentar as sanções financeiras internacionais contra a Venezuela.



O presidente comentou que a retomada das conversas seria entre 11 e 12 de janeiro. O anúncio vem após a segunda rodada de negociações na República Dominicana em 15 de dezembro. Nesse encontro, segundo integrantes do governo, o diálogo foi construtivo. Maduro expressou esperança de que logo um acordo seja alcançado, ainda que a oposição não veja essa possibilidade tão próxima e argumenta que mais negociações são necessárias. Fonte: Associated Press.