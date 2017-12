Petróleo fecha acima dos US$ 60 em Nova York pela primeira vez em 30 meses

O petróleo fechou em Nova York nesta sexta-feira acima dos 60 dólares pela primeira vez em 30 meses depois da queda das reservas americanas e da estabilização de seus poços ativos.

O preço do barril de light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro subiu 58 centavos, a 60,42 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

"É uma ótima de terminar o ano e isso ressalta a forte demanda observada em 2017", disse Phil Flynn, da Price Futures Group.

Ao longo do ano, o petróleo nova-iorquino aumentou 12,40%.

Os preços foram impulsionados à alta nesta sexta-feira depois do relatório do Departamento de Energia (Doe) dos EUA, que na quinta-feira apontou uma queda das reservas da matéria-prima no país.

Os preços também foram afetados por uma estagnação do número de poços de petróleo ativos nos Estados Unidos, um dado divulgado toda sexta-feira pela sociedade Baker Hughes.