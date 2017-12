Canadá cancela eventos de Final de Ano por causa do frio

Os canadenses sempre se orgulharam de viver no frio, mas as constantes temperaturas abaixo de zero começam a ser consideradas demais para eles. Nesta sexta-feira cancelaram shows e cancelados e estações de esqui foram fechadas por questões de segurança.

As temperaturas quase chegaram a 50 graus Celsius negativos em duas cidades canadenses, Regina e Winnipeg, e na capital, Ottawa, as autoridades anunciaram o cancelamento de alguns dos espetáculos organizados para celebrar o 150º aniversário do país.

Alguns eventos que estavam previstos para este sábado e para a noite de Ano Novo tiveram que ser modificados por causa das advertências dos serviços meteorológicos da agência federal Environment Canada, que emitiram "alertas de frio extremo" argumentando preocupações em matéria de "saúde pública e de segurança", segundo um comunicado do Ministério da Cultura.

O torneio de hockey sobre o "Canada 150", tradicionalmente disputado em um campo ao ar livre em frente ao Parlamento, foi transferido para um campo fechado.

"Convidamos a todos os canadenses e visitantes a levar em conta as condições meteorológicas extremas e a agasalhar-se convenientemente e preparar-se para prevenir o congelamento e outras agressões", alertou o ministério.