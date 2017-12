Press Release from Business Wire : Amazon.com, Inc.

(NASDAQ: AMZN)-A Amazon comemorou a melhor temporada de festas de fim de ano com clientes de todo o mundo comprando em níveis recorde. A participação no Prime continuou a crescer nessa temporada - na verdade, em apenas uma semana, mais de quatro milhões de pessoas iniciaram os testes gratuitos do Prime ou começaram filiações pagas para se beneficiar de remessas sem custos de dois dias, um dia ou para o mesmo dia, além de entrega ultra rápida em uma ou duas horas com o Prime Now.

Os clientes compraram a partir de centenas de milhões de produtos, incluindo uma ampla seleção de pequenas empresas e empreendedores. Mais de um bilhão de itens foram adquiridos de pequenas empresas e empreendedores de todo o mundo nessa temporada e em pouco mais de cinco dias, do dia de Ação de Graças até a Cyber Monday (segunda-feira cibernética), quase 140 milhões de itens foram adquiridos de pequenas empresas e empreendedores. Amazon Devices também tiveram sua melhor temporada de festas, com dezenas de milhões de dispositivos habilitados por Alexa vendidos em todo o mundo. Echo Dot e Fire TV Stick com Alexa Voice Remote não foram os únicos dispositivos Amazon entre os mais vendidos nessa temporada, mas foram também os produtos mais vendidos de qualquer fabricante em qualquer categoria em toda a Amazon.

"Desde o Dia Um ficamos obcecados com o que acreditamos ser o que é interessante para os nossos clientes - negociações incríveis e preços baixos, remessa rápida e sem custos, e uma ampla seleção de produtos de alto nível - e continuamos a oferecer todos os três, o tempo todo. Ficamos entusiasmados com a continuidade da filiação das pessoas ao Prime nessa temporada para usufruir de ações de remessa mais rápida e sem custo além de uma nova entrega conveniente como a Amazon Key e acesso antecipado a Lightning Deals e fluxo ilimitado de shows e filmes na TV, incluindo Prime Originals e mais", disse Jeff Wilke, diretor executivo de consumo mundial. "Agradeço aos milhões de clientes e às centenas de milhares de funcionários da Amazon em todo o mundo que fizeram dessa temporada de festas a melhor que já tivemos. Esperamos outro excelente ano à frente."

Amazon Devices e Alexa

-- Foi uma temporada de festas com vendas recorde para Amazon Devices, com outros milhões de dispositivos adquiridos em todo o mundo nesse ano em comparação com a mesma temporada do ano anterior.

-- Essa temporada foi melhor que nunca para a família de produtos Echo. Echo Dot foi o Amazon Device mais vendido nessa temporada, e o produto mais vendido de qualquer fabricante de qualquer categoria em toda a Amazon, com milhões sendo vendidos.

-- Os clientes adquiriram mais do dobro dos Amazon Fire TV Sticks em comparaão com a temporada de festas do ano anterior. Fire TV continua sendo a família de media player de streaming Nº 1 nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Japão, em todas as lojas de varejo.

-- Foi a melhor temporada de festas para os Fire Kids Edition Tablets, com 2,4 vezes mais dispositivos adquiridos da Amazon.com em comparação com o mesmo período do ano anterior.

-- Os dispositivos Echo foram um presente extremamente popular nesse ano, com vendas do Echo Spot, Echo Dot e Echo Buttons esgotadas nessa temporada; os cliente podem ainda fazer reservas antecipadas e os pedidos serão protocolados por ordem de chegada.

-- Neste ano, o Kindle comemorou sua 10ª temporada de festas de fim de ano.

-- Nessa temporada, milhões de membros do Prime compraram presentes por voz com a Alexa, os dispositivos Amazon e os produtos básicos domésticos. Os itens mais populares adquiridos por voz foram o Echo Dot, Fire TV Stick com controle remoto por voz Alexa e TP-Link Smart Plug Mini.

-- Alexa ajudou a misturar dezenas de milhares de coquetéis nessa temporada de festas, e Martini e Manhattan foram os drinks mais solicitados.

-- A receita de cookies de chocolate foi a receita mais solicitada nessa temporada de festas.

-- A canção mais solicitada dos clientes de Alexa nessa temporada de festas foi "Jingle Bells."

-- A Costa Leste esteve mais inserida no espírito das festas nessa temporada, pedindo a Alexa para tocar canções típicas das festas 2,5 vezes mais do que a Costa Oeste.

-- Os clientes da Alexa acenderam as luzes das festas mais de um milhão de vezes via Alexa nessa temporada.

-- Os clientes da Alexa pediram dez milhões de brincadeiras nessa temporada.

-- A pessoa que recebeu mais telefonemas das pessoas nessa temporada de festas foi 'Mamãe' nos EUA e na Alemanha e 'Papai' no Reino Unido.

-- O tempo de reprodução musical na Alexa foi três vezes maior nessa temporada do que na temporada de festa do ano anterior.

-- Os clientes desejaram Feliz Natal, Felizes Festas e Feliz Hanukkah três vezes e meia mais nesse ano em comparação com a temporada de festas do ano anterior.

-- As pessoas perguntaram sobre Papai Noel quatro vezes mais nessa temporada em comparação com a temporada de festas do ano anterior.

-- Os clientes pediram orientação sobre cozinha nove vezes mais nesse ano em comparação com a temporada de festas do ano anterior.

-- Os filmes mais solicitados via Alexa foram Trolls e Elf.

-- Alexa on Fire TV nunca esteve tão popular, com o uso nos EUA sendo de até 889% mais que no mesmo período do ano anterior.

-- Os clientes da Alexa ajustaram timers três vezes a mais nesse ano em comparação com a temporada de festas do ano anterior.

Amazon entregou nessa temporada de festas

-- Na América do Norte e na Europa, os associados de dez centros de distribuição selecionaram, embalaram e enviaram mais de um milhão de pacotes para clientes em um único dia.

-- O dia de pico de distribuição para o cliente na Amazon em 2017 foi 19 de dezembro de 2017.

-- Em 2017, aumentamos o tamanho da nossa rede de distribuição e remessa em mais de 30% de metragem quadrada em todo o mundo.

-- Nos EUA, mais de 6.000 trailers e 32 aeronaves da Amazon Air ajudaram a levar os pedidos para os clientes nessa temporada.

-- Entre o Dia de Ação de Graças e o Natal, a Amazon Air transportou um número de pacotes igual a mais de um bilhão de Eco Dots.

-- Um avião cargueiro da Amazon Air pode transportar mais de 10.000 Instant Pots.

-- O último pedido Prime Now em tempo para o Natal foi entregue em 58 minutos, às 23h58 na noite de Natal, em Baltimore, Maryland. O pedido incluía o carrinho anfíbio por controle remoto Kid Galaxy Amphibious RC Car Morphibians Shark, os lápis de cor Crayola Oil Pastels Art Tools, 28 unidades, e o VTech Click and Count Remote.

Compras móveis

-- Os cinco itens principais adquiridos a partir de um dispositivo móvel foram o Echo Dot, Fire TV Stick com controle remoto de voz Alexa e o TP-Link Smart Plug.

-- O número de clientes de todo o mundo que compraram no Amazon App aumentou em quase 70% nessa temporada de festas.

-- Mais de 1.400 produtos eletrônicos foram adquiridos por segundo num dispositivo móvel nessa temporada.

-- AR view teve a maior utilização na Cyber Monday. O item mais popular visto com o AR view durante a temporada de festas foi uma cadeira preta com otomana. As principais categorias vistas com o AR view foram mobílias, brinquedos, dispositivos Amazon, itens de cozinha e eletrônico de consumo.

Retribuição para a comunidade

-- A frota Treasure Truck da Amazon e os semi-reboques enfeitados fizeram entregas especiais como parte da excursão das festas de fim de ano "Entregando Sorrisos" da Amazon. Juntos, os caminhões pararam em mais de 30 comunidades onde os funcionários da Amazon vivem e trabalham, doando milhares de itens, incluindo brinquedos STEM, livros, dispositivos e itens domésticos básicos para mulheres, crianças e famílias imediatamente necessitadas. No final da excursão, a Amazon tinha doado US$1 por milha coberta pelos caminhões para a National Alliance to End Homelessness (Aliança Nacional para Ajudar os Desabrigados).

-- A excursão das festas de fim de ano "Entregando Sorrisos" expandiu o crescente suporte que a Amazon oferece para crianças e famílias necessitadas. Para saber mais sobre todas as visitas sem fins lucrativos feitas pela Amazon durante a excursão "Entregando Sorrisos" nos EUA e no Canadá, acesse https://blog.aboutamazon.com/delivering-smiles.

Entretenimento digital

-- Nesse ano, quatro vezes mais música da Amazon Music foi transmitida através da Alexa em comparação com a temporada do ano anterior.

-- Os ouvintes da Amazon Music gostaram da funcionalidade que permite usar a letra das canções para pedir música na Alexa durante as festas, e solicitaram "Jingle Bells" mais do que qualquer outra canção típica da temporada apenas dizendo algumas palavras da canção.

-- Os ouvintes quiseram descansar e relaxar nessa temporada, pedindo à Alexa para tocar música "relaxante" mais do que qualquer outro gênero através do Amazon Music.

-- Os ouvintes de Nova York, Seattle, Chicago, Houston e San Diego transmitiram mais canções típicas da temporada na Amazon Music via Alexa, do que os ouvintes de qualquer outra cidade dos EUA.

-- Christmas, com Michael Bublé, foi, novamente o álbum mais executado na Amazon Music durante a temporada de festas.

-- "All I want for Christmas is You", com Mariah Carey, ficou com o primeiro lugar entre as canções mais transmitidas na Amazon Music durante o segundo ano seguido.

-- O filme mais visto durante a temporada de festas foi o Prime Original indicado para o Globo de Ouro The Marvelous Mrs. Maisel.

-- A série mais vista na temporada foi The Grand Tour.

-- O filme Amazon Original mais visto foi The Big Sick.

-- O filme infantil Kids Prime Original mais visto foi If You Give a Mouse a Cookie.

-- O filme mais adquirido da temporada foi Elf.

-- A série mais adquirida da temporada foi The Walking Dead.

-- Os canais por assinatura do Amazon Channel mais vistos foram HBO, Showtime e STARZ, e os episódios das atuais temporadas de Game of Thrones, Shameless e Power foram os mais vistos em cada canal, respectivamente.

-- O jogo daThursday Night Footballmais visto entre os dez agendados para essa temporada no Prime Video foi o do dia 07 de dezembro, quando dois milhões de espectadores de todo o mundo viram os Atlanta Falcons vencerem os New Orleans Saints por 20 a 17

-- O livro do Kindle listado como o mais lido no Amazon First Reads em 2017 foi Beneath A Scarlet Sky, de Mark Sullivan.

-- O audiobook mais lido e mais ouvido de 2017 foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-Se: uma estratégia inusitada para uma vida melhor, de Mark Manson, narrado por Roger Wayne.

-- O audiobook de ficção mais ouvido de 2017 foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling, narrado por Jim Dale.

-- O audiobook mais comentado de 2017 foi Born a Crime, de Trevor Noah, narrado pelo autor.

-- De acordo com o Amazon Charts, o livro Kindle mais lido e mais presenteado nos EUA durante a temporada foi Origem: Um romance de Dan Brown.

-- De acordo com o Amazon Charts, o principal livro que os leitores do Kindle nos EUA consideraram como "o livro que não se pode parar de ler" foi Year One: Chronicles of the One, Livro 1 de Nora Roberts, cuja leitura de capa a capa foi mais rápida do que a de qualquer outro livro.

-- De acordo com o Amazon Charts, os livros mais desejados de 2017 foram: A Sutil Arte de Ligar o Foda-Se, de Mark Manson, Era uma vez um sonho: A história de uma família da classe operária e da crise da sociedade Americana, de J.D. Vance, O Conto da Aia, de Margaret Atwood, Astrofísica para Apressados, de Neil Degrasse Tyson, e Sapiens: Uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari.

-- O Conto da Aia, de Margaret Atwood, foi o livro mais emprestado da Prime Reading em todo o mundo em 2017.

-- O livro de receitas Instant Pot Electric Pressure Cooker Cookbook, de Laurel Randolph, publicado independentemente através da Kindle Direct Publishing, ficou em primeiro lugar no Amazon Charts durante a temporada, na lista dos livros de não ficção mais vendidos da Cyber Monday.

Bestsellers da temporada de festas

-- Os membros do Prime compraram mais de 100.000 Lightning Deals na Amazon.com com o Prime Early Access (Acesso antecipado Prime).

-- Os clientes adquiriram centenas de Ofertas do dia na Amazon.com durante a temporada.

-- Milhões de clientes nos EUA viram ofertas com o Watch a Deal (Veja a oferta).

-- Nessa temporada de festas, o Whole Foods Market vendeu mais de 226,79 quilos de guloseimas em cookies apresentados em lojas dos EUA - suficiente para alimentar Papai Noel com mais de seis milhões de cookies durante sua viagem ao redor do mundo na noite de Natal.

-- Nas treze livrarias da Amazon Books, o livro de não ficção mais vendido foi Obama: An Intimate Portrait, de Pete Souza; o livro de ficção mais vendido foi Origem, de Dan Brown; o livro infantil mais vendido foi Diário de um Banana N.12, Apertem os Cintos, de Jeff Kinney, e o livro de poesia mais vendido foi o que o sol faz com as flores, de Rupi Kaur.

-- Nas treze livrarias da Amazon Books, um entre sete clientes que adquiriram um livro também doou um livro infantil para instituições beneficentes locais, apoiando as crianças necessitadas. O livro mais vendido oferecido para as entidades beneficentes locais foi o clássico Are You My Mother, de P.D. Eastman; ele foi também o livro mais vendido nas treze lojas.

-- Echo Dot foi o dispositivo mais vendido nas treze lojas da Amazon Books; Kindle Paperwhite foi o Kindle mais vendido; TP-Link Smart Plug foi o acessório mais vendido, e WowWee Fingerlings foi o brinquedo mais vendido.

-- O item de cozinha mais vendido nos EUA e em todo o mundo foi a Instant Pot DUO80.

-- O item de jogo e brinquedo mais vendido nos EUA foi o Nerf N-Strike Elite Strongarm Blaster, enquanto o item de jogo e brinquedo mais vendido no mundo foi o What Do You Meme? Jogos para adultos.

-- O produto de casa inteligente mais vendido nos EUA e em todo o mundo foi o TP-Link Smart Plug.

-- Os produtos de beleza e higiene mais vendidos nos EUA foram o removedor de pelos sem dor para mulheres da Finishing Touch Flawless, o Philips Norelco Multigroom tudo em um Série 3000 e a escova de dentes elétrica recarregável Oral-B Black Pro 1000 Power, e o item mais vendido no mundo foi a escova de dentes recarregável Philips Sonicare Diamond Clean.

-- Os produtos de cuidados pessoais, saúde e casa mais vendidos nos EUA nessa temporada foram o Fitbit Charge 2, o 23andMe DNA Test, o AncestryDNA: Teste genético - Kit de teste de DNA de ancestralidade e os oito principais óleos essenciais Radha Beauty Aromatherapy.

-- Os itens de uso doméstico mais vendidos da temporada foram os robôs aspiradores de pó na Amazon.com.

-- Os produtos mais vendidos das empresas Amazon Launchpad foram o macaquinho interativo WowWee Fingerlings, o jogo de carta Exploding Kittens, e o jogo de cartas da edição Watch Ya Mouth Throwdown.

-- Os itens esportivos mais vendidos nos EUA na temporada foram as bolas de golfe Titleist Pro V1, futebol júnior Wilson NFL MVP e bola de basquete de rua Spalding NBA.

-- Os itens de moda mais vendidos nos EUA na temporada foram o tênis de corrida GEL Venture 5 masculino ASICS, bracelete de metal e expansível com inicial Alex and Ani, 2.5", a calça jeans masculino Levis 505 Regular Fit e a bota Classic Short II feminina UGG.

-- Os produtos AmazonFresh mais vendidos nos EUA nessa temporada de festas foram bananas orgânicas, limões, pepinos, laranjas de umbigo, cebolas amarelas.

-- Os produtos de mobiliário mais vendidos nos EUA foram o colchão de espuma de memória Green Tea de 12" Zinus, o colchão híbrido de molas e espuma de memória de 8" LinenSpa e o colchão de molas de 6" LINENSPA.

-- Os produtos automotivos mais vendidos nos EUA foram o raspador de gelo e neve Dark Seasonal Snow & Ice Car Scraper, o auxiliar de partida de lítio ultrasseguro NOCO Genius Boost Plus GB40 1000 Amp 12V UltraSafe Lithium e o auxiliar de partida STANLEY J5C09.

-- Os produtos de animais de estimação mais vendidos nos EUA foram as guloseimas para cães PEDIGREE DENTASTIX, os brinquedos para cães KONG Wild Knots Bears Durable e a fórmula canina Taste of the Wild.

-- Os produtos para bebês mais vendidos nos EUA foram o mordedor Nuby Ice Gel Teether Keys, o brinquedo musical Baby Einstein Take Along Tunes e o pacote de três brinquedos Nuby, que foi também o produto de bebê mais vendido no mundo.

-- O item de beleza de luxo mais vendido nos EUA foi o spray facial Mario Badescu com aloe vera e água de rosas, o delineador líquido à prova d'água stila Stay All Day e a água micelar, solução de limpeza e remoção de maquiagem Bioderma Sensibio H2O.

-- O item de mercearia mais vendido nos EUA foi o café Green Mountain, embalagens individuais variadas de café (Keurig Coffee Lover's Variety Pack Single-Serve K-Cup Sampler), 40 doses, a água destilada Glaceau Smartwater, e o óleo de coco virgem orgânico Viva Naturals.

-- As ferramentas mais vendidas foram a furadeira/parafusadeira de íon-lítio sem fio Black + Decker LDX 120C 20-Volt MAX e a pulseira magnética MagnoGrip 311-090.

-- Os produtos sem fio mais vendidos nos EUA foram o Tile Mate: localizador de chaves. Localizador de telefone, PopSockets: Ampliando o suporte e a aderência para smartphones e tablets e o Wemo Mini Smart Plug.

-- Os aparelhos eletrodomésticos mais vendidos nos EUA foram o forno de microondas de 31 litros Samsung MS11K3000AS, o refrigerador Danby 120 Can Beverage Center para 120 latas de bebidas, e o refrigerador NewAir AB-1200 para 126 latas de bebida.

-- Os instrumentos musicais mais vendidos na Amazon.com foram o afinador de guitarra Snark SN5X Clip-On, sistema de karaokê Singing Machine SML385BTW Top Loading CDG com Bluetooth, show de som e luzes de discoteca, e o microfone dinâmico unidirecional Singing Machine SMM-205.

-- Os itens de uso ao ar livre mais vendidos nos EUA foram o colchão inflável Intex Comfort Plush Elevated Dura-Beam com bomba elétrica embutida, a garrafa térmica Stanley Classic e o farol de bicicleta BV Bicycle Light Set Super Bright 5 LED.

-- Os produtos de benfeitoria residencial da Amazon.com mais vendidos foram a lâmpada de LED Philips Hue Branca A19 (Funciona com Amazon Alexa), Lâmpada LED Smart Philips Hue Ambiance branca e colorida de 3ª geração A19 regulável 10W (funciona com Amazon Alexa) e a luminária Himalayan Glow Pink Salt.

-- Os produtos de jardim e gramado mais vendidos nos EUA nessa temporada de festas foram o termômetro de leitura instantânea original Weber 6492, Vassoura de neve telescópica com raspador de gelo Snow Joe SJBLZD e o detector de metal Bounty Hunter TK4 Tracker IV.

-- TOs produtos de escritório mais vendidos nos EUA foram a cola escolar líquida da Elmer (1 galão) - ótimo para papel multipropósito Georgia-Pacific Spectrum Standard 92 (8.5 x 11") e canetas com ponta de feltro Paper Mate Flair (várias cores, 12 canetas).

-- Os suprimentos comerciais, industriais e científicos mais vendidos nos EUA foram o Kit de produtos multiuso essenciais de primeiros socorros (First Aid Only All-Purpose First Aid Essentials Kit), o termômetro de monitoramento de fornos comerciais em aço inoxidável Rubbermaid (Rubbermaid Commercial Stainless Steel Oven Monitoring Thermometer) e tomada USB para carregador de alta velocidade TOPGREENER TU2154A.

-- As TVs mais vendidas nos EUA nessa temporada de festas foram a Smart TV LED TCL 32" 720p Roku (Modelo 2017), Smart TV LED Samsung Electronics 40" 1080p (Modelo 2017), Smart TV LED TCL 49" 4K Ultra HD Roku (Modelo 2017) and Samsung Electronics Smart TV LED 55" 4K Ultra HD (Modelo 2017).

Fatos interessantes das festas

-- Nessa temporada, os clientes da Amazon adquiriram um número de brinquedos WowWee Fingerlings Interactive Baby Monkey na Amazon.com suficiente para cobrir a altura do Empire State Building mais de cem vezes.

-- Os clientes da Amazon adquiriram um número de TVs suficiente para criar quase 2.500 torres do tamanho do Obelisco Espacial.

-- Os clientes da Amazon adquiriram um número de Star Wars Droid Inventor Kits na Amazon.com suficiente para controlar um Star Destroyer da classe Imperial-II.

-- Os clientes da Amazon adquiriram um número de produtos Calvin Klein na Amazon.com suficiente durante as festas para dar cinco itens para cada participante da Coachella 2017.

-- Os clientes da Amazon adquiriram um número de sapatos na Amazon.com durante a temporada de festas que, alinhados de ponta a ponta, cobririam do Alaska a Miami.

-- Nessa temporada de festas, os clientes da Amazon.com adquiriram um número de Wickedly Prime Truffle Spreads suficiente para fazer mais de meio milhão de morangos cobertos.

-- Os clientes do Treasure Truck adquiriram um número tal de coroas de Natal que, se empilhadas, alcançariam o topo do Empire State Building quase cinco vezes e meia.

-- Os clientes da Amazon.com adquiriram um número de panelas de pressão Instant Pot nessa temporada suficiente para fazer mais de nome milhões de panelas de chili de uma vez.

-- Os clientes da Amazon.com adquiriram um número de cabides AmazonBasics suficiente para pendurar uma roupa para cada pessoa da cidade de Houston, Texas - a quarta cidade mais populosa dos EUA.

-- Se você alinhasse todas as cópias de The Getaway, de Jeff Kinney que a Amazon vendeu durante a temporada das festas, você alcançaria a altura de 444 foguetes Saturno V.

-- Se você colecionou todas as cópias do Leonardo Da Vinci de Walter Isaacson que a Amazon vendeu durante as festas, isso deve pesar o equivalente a 25.417 galões de tinta - tinta suficiente para cobrir o teto da Capela Sistina de Michelangelo 1.592 vezes e meia.

