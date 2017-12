Pior incêndio em décadas em Nova York deixa 12 mortos

(foto: Amir Levy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

Doze pessoas morreram na quinta-feira à noite no pior incêndio registrado em Nova York em décadas, quando as chamas destruíram o primeiro andar de um prédio de apartamentos no bairro do Bronx.

"Lamento informar que 12 nova-iorquinos morreram, incluindo um menino de um ano", declarou o prefeito Bill de Blasio aos jornalistas no local da tragédia.

O prefeito advertiu que o número de vítimas pode aumentar.

"Há quatro pessoas gravemente feridas que lutam por suas vidas e outros feridos graves", disse.

(foto: Amir Levy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"Este é o pior incêndio que registramos nesta cidade em pelo menos 25 anos", completou Bill de Blasio.

Os bombeiros conseguiram resgatar 12 pessoas, mas a inspeção no edifício prossegue em busca de outras possíveis vítimas.

"Morreram pessoas em vários andares com idades entre um ano a mais de 50", afirmou o comandante do corpo de bombeiros de Nova York, Daniel Nigo.

De acordo com a imprensa, os bombeiros encontraram duas pessoas mortas em uma banheira cheia de água na qual as vítimas provavelmente tentaram escapar das chamas.

O incêndio, já controlado, começou no primeiro andar de um edifício de quatro andares, similar a centenas na cidade de Nova York, por volta das 19H00 locais (22H00 de Brasília), e rapidamente atingiu o segundo andar, segundo os bombeiros.

As autoridades investigam as causas das chamas, que atingiram todos os andares do prédio, que tem 25 apartamentos.

"Esta tragédia é histórica, sem nenhuma dúvida, por sua magnitude", destacou o comandante do corpo de bombeiros de Nova York.

"Estamos em choque por estas perdas", disse.

- Refugiados em escola -

Uma escola próxima ao local da tragédia foi transformada em abrigo de emergência para os moradores do prédio incendiado, já que a cidade enfrenta uma semana de muito frio, com temperatura próxima a 10 graus negativos.

O incêndio aconteceu em uma área próxima ao zoológico do Bronx, um dos locais mais visitados da cidade.

Há 10 dias, uma mulher e seus três filhos morreram em um incêndio em sua residência no Brooklyn, outro bairro de Nova York.

Em março de 2007, 10 pessoas faleceram, também no Bronx, incêndio em uma casa na qual moravam duas famílias procedentes do Mali.

Este último havia sido o incêndio mais grave na cidade desde 1990, sem considerar os atentados de 11 de setembro de 2001 que mataram mais de 2.600 pessoas.