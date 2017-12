Grupo japonês SoftBank fecha acordo por participação na Uber

O grupo japonês Softbank terá uma participação na companhia de transporte privado Uber, após um acordo confirmado nesta quinta-feira por ambas as empresas.

O acordo dá ao SoftBank cerca de 15% do capital da Uber, mediante a aquisição de ações dos primeiros investimentos, o que reduz o valor estimado da empresa em cerca de 30%.

O novo investimento é parte de um esforço da Uber para superar uma série de escândalos e passos em falso e reformar sua estrutura diretora enquanto que se prepara para um lançamento na Bolsa em 2019.

Fontes próximas à negociação disseram que SoftBank chegou a acordos com investidores para alcançar seu objetivo de uma participação de 15%.

As firmas não proporcionaram detalhes do valor, mas veículos de mídia informaram que o investimento se baseou na avaliação da Uber em 48 bilhões de dólares, menos que os 68 bilhões de dólares do começo deste ano.

"Esperamos ansiosos para trabalhar com os compradores para fechar a transação geral, que esperamos que respalde nossos investimentos em tecnologia, impulsione nosso crescimento e fortaleça nossa direção corporativa", disse a Uber em um comunicado.

Em uma declaração separada, Rajeev Misra, diretor executivo do SoftBank Investment Advisers, disse: "Agradecemos o apoio dos acionistas da Uber na exitosa oferta pública e esperamos fechar o investimento total em janeiro".

Misra destacou a "grande confiança na liderança e nos funcionários da Uber" e a satisfação em apoiar essa companhia "enquanto continuar reinventando como as pessoas e os bens são transportados pelo mundo todo".