Encontro desastroso termina com prejuízo de US4 1,5 milhão em Houston

Os primeiros encontros podem ser constrangedores e até angustiantes. Mas a última coisa que um advogado do Texas esperava quando saiu com uma jornalista independente foi que a noite terminaria com um vinho tinto derramado em valiosas pinturas de sua casa, incluindo uma obra do artista pop Andy Warhol.

O encontro de Anthony Buzbee com Lindy Lou Layman foi desastroso por todos os ângulos. A mulher de 29 anos se "intoxicou fortemente" enquanto estava na casa de Buzbee na cidade de Houston, segundo um relatório do promotor do caso que foi parar na justiça.

"(Buzbee) chamou um motorista de Uber", mas Layman voltou para a casa e gritou: "Não vou embora", narrou o promotor ao ao juiz no último fim de semana, enquanto a acusada escutava, vestida com um uniforme laranja.

Depois de voltar à mansão de Buzbee, Layman jogou vinho sobre três pinturas antes de derrubá-las, e e jogou duas esculturas abstratas do outro lado da sala, quebrando-as, de acordo com a promotoria.

Pelo menos uma das pinturas foi feita por Warhol e o prejuízo foi estimado em mais de 1,5 milhão de dólares, segundo o canal de televisão de Houston KHOU.

Layman foi detida pouco depois da meia-noite de sábado e acusada de conduta criminosa.

Os documentos judiciais indicam que ela foi presa por danificar obras de arte avaliadas em 300.000 dólares ou mais.

Ela pagou uma fiança de 30.000 dólares no dia de Natal e esperava-se que ela retornasse à corte nesta quinta-feira.