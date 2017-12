Putin chama explosão em São Petersburgo de ato terrorista

A explosão de uma bomba de fabricação caseira na quarta-feira em um supermercado de São Petersburgo, que deixou 13 feridos, é um "ato terrorista", afirmou nesta quinta-feira o presidente russo, Vladimir Putin.

"Ontem (quarta-feira) um ato terrorista foi cometido em São Petersburgo", afirmou Putin no início da cerimônia de entrega de condecorações a militares russos que participaram em operações na Síria.

A explosão em um supermercado de São Petersburgo (noroeste da Rússia) foi provocada por uma bomba de fabricação caseira colocada em um armário, anunciou o Comitê Nacional Antiterrorista (NAK).

A ação na antiga capital imperial russa reforça a preocupação das autoridades russas com o retorno dos jihadistas que viajaram para lutar na Síria e no Iraque ao lado do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

A Rússia atua militarmente na Síria desde setembro de 2015. O país "fez uma contribuição crucial na derrota das forças criminosas que lançaram o desafio a toda a civilização, na destruição do exército terrorista, de uma ditadura bárbara", disse Putin.

Putin anunciou há algumas semanas uma retirada parcial das tropas da Síria. As forças de segurança informaram que temiam o retorno de jihadistas da Síria, agora que o EI perdeu quase todo o território que controlava neste país e no Iraque.

São Petersburgo sofreu um atentado no metrô que deixou 16 mortos e dezenas de feridos em 3 de abril deste ano. O ataque foi reivindicado por um grupo pouco conhecido ligado à rede Al-Qaeda.

Em meados de dezembro, os serviços de segurança russos anunciaram o desmantelamento de uma célula do EI que pretendia cometer atentados no dia 16 em São Petersburgo, especificamente na catedral turística de Nossa Senhora de Kazan.

Putin agradeceu ao presidente americano, Donald Trump, pelas informações transmitidas pela CIA que impediram os ataques.

A Rússia foi ameaçada em diversas ocasiões pelo grupo EI e pelo braço sírio da Al-Qaeda desde o começo de sua intervenção militar na Síria.