Bolsas de NY avançam apoiadas pelos setores imobiliário e de serviços básicos

São Paulo, 27 - As Bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta hoje, impulsionadas pelo desempenho das companhias do setor imobiliário e de serviços básicos, num dia de baixo volume de negociações.



O índice Dow Jones fechou em alta de 0,11%, aos 24.774,30 pontos; o S&P 500 subiu 0,08%, para 2.682,62 pontos; e o Nasdaq avançou 0,04%, para 6.939,34 pontos. Os três índices oscularam entre pequenos ganhos e perdas durante o dia.



Os papéis de companhias do setor imobiliário e de serviços básicos avançaram ao passo em que caíam os juros dos títulos da dívida americana pelo segundo dia seguido. Esses setores são sensíveis aos juros, pois as companhias tendem a pagar dividendos pesados.



Notícias corporativas também conduziram alguns movimentos. As ações da General Electric subiram 0,3%, após a companhia anunciar que vai aumentar suas participações da sueca Arcam.



Já as ações da montadora de carros elétricos de luxo Tesla caíram 1,8% após analistas da KeyBanc Capital Markets dizerem em nota que esperam queda nas vendas no 4º trimestre.



Já a Boeing viu seus papéis avançaram 0,1% após a marroquina Royal Air Maroc dizer que encomendaram quatro aeronaves, num acordo de US$ 1,1 bilhão. (Matheus Maderal, com informações da Dow Jones Newswires - matheus.maderal@estadao.com)