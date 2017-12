Dólar recua ante rivais pressionado queda da demanda

Nova York, 27 - O dólar recuou ante algumas de suas principais rivais, com analistas dizendo que a demanda de grandes instituições pela moeda está recuando no fim do ano.



O Wall Street Journal Dollar Index, que compara a divisa americana com uma cesta de outras 16 moedas, recuou pelo terceiro dia consecutivo, com queda de 0,2%, para 86,60.



No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava para 113,27 ienes, de 113,19 ienes na tarde de ontem, o euro subia para US$ 1,1897, de US$ 1,1867; e a libra avançava para US$ 1,3403, de US$ 1,3377.



Muito da típica demanda de fim de ano por dólares vem da necessidade de bancos e outras instituições de ajustar os passivos e os ativos denominados em dólares em seus balanços, de acordo com alguns analistas. Essa necessidade por dólares foi atenuada ao passo em que companhias e outras instituições faziam acordos para obter liquidez em dólar em dezembro.



Além disso, o declínio do dólar vem em meio a sinais de um recente recuo do otimismo dos consumidores americanos. Fonte: Dow Jones Newswires.