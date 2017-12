Cobre fecha em alta apoiado por interrupção de fornecimento na China

São Paulo, 27 - O contrato futuro do cobre fechou em leve alta hoje, apoiado por notícias de interrupção no fornecimento da China.



O contrato para março negociado na Comex, a divisão de metais da Nymex, fechou em alta de 0,1%, a US$ 3,2840 por libra-peso.



Relatos de que a chinesa Jiangxi Copper recebeu um ordem do governo para interromper a produção com o objetivo de combater a poluição deu apoio ao metal industrial. (Equipe AE)