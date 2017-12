Petróleo fecha em baixa afetado por realização de lucros

O petróleo fechou em baixa nesta quarta-feira, quando investidores realizaram seus lucros, um dia depois de a commodity alcançar seu valor mais alto em dois anos e meio.

O barril do light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro recuou 33 centavos, a 59,64 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro fechou a 66,44 dólares, após perder 58 centavos.

"Essa redução acontece após o forte aumento de terça-feira, ligado à explosão de um oleoduto na Líbia", indicou James Williams, da WTRG. "Os investidores realizaram os lucros", acrescentou Mike Lynch da SEER.

Contudo, "esse oleoduto não transporta mais que 80 mil barris de petróleo, então não deve provocar maiores altas de preços", indicou Williams.

Ele afirmou ser provável uma nova queda de valores nesta quinta-feira, porque "o petróleo reagiu de forma desproporcional" à explosão do oleoduto líbio.