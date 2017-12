Dois mortos na Espanha pela tempestade 'Bruno'

Duas pessoas morreram nesta quarta-feira na Espanha devido à tempestade "Bruno", que mantém em alerta boa parte do país e causou fortes rajadas de vento e danos a residências, indicaram os serviços de emergência.

Um homem faleceu ao cair da varanda de sua casa na localidade catalã de Segur de Calafell, "devido ao forte vento", indicou em sua conta de Twitter o serviço público de emergências da Catalunha.

Nesta região foram registradas mais de mil ligações ao serviço de emergência relacionadas com o temporal, principalmente nas costas das províncias de Barcelona e Tarragona.

Em outro incidente, um homem de 47 anos morreu afogado enquanto praticava windsurf na ilha de Mallorca (leste), em uma zona em alerta laranja, indicou o serviço de emergências 112 das ilhas Baleares. Segundo a imprensa local, a vítima não conseguiu sair da água devido às fortes ondas.

Onze províncias espanholas estavam em alerta nesta quarta-feira, segundo os serviços meteorológicos, nas zonas costeiras do norte (Galícia, País Vasco, Astúrias) e do leste do país. Houve ventos de até 120 km/h e ondas de dez metros.

Os fortes ventos causaram nessas zonas, incluindo em Andaluzia (sul), quedas de mobiliário urbano, de sinais de trânsito, de decorações de Natal e de galhos de árvores.