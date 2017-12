Press Release from Business Wire : Alps Electric Co., Ltd.

A fabricante de componentes eletrônicos japonesa Alps Electric Co., Ltd. (TOKYO:6770) (presidente: Toshihiro Kuriyama; sede: Tóquio) abrirá um estande na CES 2018 para lançar sua tecnologia mais recente. A CES 2018 será inaugurada no Las Vegas Convention and World Trade Center, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, no dia 09 de janeiro de 2018.

Na CES 2018, uma exposição que reúne tecnologias de ponta de todo o mundo, a Alps Electric vai lançar tecnologias e soluções essenciais em áreas que devem ganhar proeminência em breve: direção autônoma, aplicativos de realidade aumentada e Internet das Coisas (IoT).

Destaques da Exposição

-- Dispositivo de entrada capacitiva para uso automotivoPara os carros autônomos do futuro, a Alps Electric está lançando um dispositivo de entrada baseado em tecnologia capacitiva que permite entrada e controle de sistemas de toque e gestos em torno do motorista. O dispositivo contribui para uma experiência de usuário confortável, permitindo entrada precisa, por exemplo, seleção de opções do menu, sem realmente fazer contato direto com o painel de toque. Isso é obtido com o uso de um sensor capacitivo altamente sensível, um algoritmo desenvolvido pela Alps e um projeto ASIC original.O estande da Alps vai apresentar exemplos de soluções que integram o dispositivo com materiais naturais, como couro e madeira, usufruindo da sua excelente sensibilidade e precisão. Quem visitar o estande poderá operá-las.

-- HAPTIC? Trigger Plus,a tecnologia de feedback de força da Alps Electric é aplicada no HAPTIC? Trigger Plus, um controlador que recria realisticamente a sensação de objetos. Além de recriar a pressão, as vibrações e as sensações térmicas, o HAPTIC? Trigger Plus inclui uma funcionalidade que sente os movimentos dos dedos usando um sensor capacitivo, fornecendo uma experiência de controle de realidade virtual muito mais imersiva.Quem visitar o estande dos Alps Electric pode experimentar a demonstração, que recria várias sensações táteis usando itens como um copo de aço inoxidável, um homem de neve ou um cachorrinho.

-0- *T Esquema da exposição Exposição: CES 2018 Datas: 09 a 12 de janeiro de 2018 Local: Las Vegas Convention and World Trade Center Localização do estande: North Hall Meeting Room N103 *T

Exposições:

. Dispositivo de entrada capacitiva para uso automotivo . HAPTIC? Trigger Plus . Módulo de entrada de toque fino . Módulo de rede de sensor de IoT . IoT para tecnologia de esportes . Plataforma VR Grip?* . GlidePoint® Circle Trackpads* e mais...

*Tecnologia da empresa Cirque Corporation (Salt Lake City, EUA) do grupo Alps Electric

Alps Electric Core Technologies

A Alps Electric mantém tecnologias essenciais em três áreas - interfaces homem-máquina, sensores e conectividade - e cria componentes eletrônicos de valor persistentemente para o cliente através de enriquecimento e fusão dessas tecnologias. A empresa tem apresentado um excelente desempenho nessas áreas. Nos domínios de interface homem-máquina e sensores, a Alps Electric foi selecionada como a principal fornecedora de produtos para aplicativos, que incluem smartphones, consoles de jogos e automóveis. No domínio de conectividade, a empresa liderou a indústria iniciando a produção em massa de módulos V2X para comunicação veículo a veículo e veículo a infraestrutura.

-0- *T Sobre Alps Electric Nome da empresa: A Alps Electric Co., Ltd. Criada em: 01 de novembro de 1948 Capital social: ¥38,730 bilhões (no final de março de 2017) Número de funcionários (consolidados): 42.053 (no final de março de 2017) Número de funcionários (segmento de componentes eletrônicos): 22.688 (em todo o mundo; no final de março de 2017) Vendas líquidas (consolidadas): ¥753,262 bilhões (ano encerrado em 31 de março de 2017) Vendas líquidas (segmento de componentes eletrônicos): ¥437,676 bilhões (ano encerrado em 31 de março de 2017) *T

