EUA e Rússia concordam sobre necessidade de negociar sobre Coreia do Norte

O ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, abordou nesta terça-feira (26) por telefone o tema nuclear norte-coreano com seu contraparte americano, Rex Tillerson, e ambos concordaram na urgente necessidade de realizar negociações sobre este tema, afirmou o primeiro.

"As partes estão unidas na opinião de que o projeto de mísseis nucleares norte-coreano viola as demandas do Conselho de Segurança da ONU", indicou um comunicado do ministro.

"Se ressaltou que é necessário passar da linguagem das sanções ao processo negociador o mais rápido possível", acrescentou.

Lavrov "reiterou que é inadmissível aumentar as tensões em torno da península coreana com a agressiva retórica dos Estados Unidos e incrementar os preparativos militares na região".

O Conselho de Segurança ordenou na sexta-feira novas sanções para a Coreia do Norte, que restringirão abastecimentos petrolíferos vitais para seus programas nuclear e de mísseis, em resposta ao teste de míssil ICBM do mês passado.

O presidente americano Donald Trump ameaçou "destruir totalmente" a Coreia do Norte em caso de um ataque aos Estados Unidos enquanto a Coreia do Norte insiste em que o mundo deve reconhecer que é uma potência nuclear.

A Coreia do Norte classificou as sanções americanas de "ato de guerra".

A Rússia pediu negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e advertiu sobre os "riscos de uma escalada sem controle".

Rússia também criticou os Estados Unidos por seus exercícios militares com a Coreia do Sul, porque são uma provocação para a Coreia do Norte.