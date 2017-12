Japão registra a menor taxa de desemprego desde 1993

O Japão registrou no mês passado a menor taxa de desemprego desde novembro de 1993, de acordo com os dados oficiais, que representam outro indício de que a terceira maior economia do mundo está no caminho da recuperação, que acontece de modo lento.

Os números do governo mostram que o desemprego ficou em 2,7% em novembro, enquanto a relação entre empregos disponíveis e postulantes melhorou levemente em ritmo anual, a 156 por cada 100 demandas, o melhor resultado em quase 44 anos.

Além disso, o país acumula sete trimestres consecutivos de alta, a série mais prolongada em 16 anos, ajudada pelo estímulo dos Jogos Olímpicos de 2020.

A confiança da indústria manufatureira no Japão também registrou o nível máximo em 11 anos, segundo uma pesquisa do Banco Central.

O gasto dos consumidores, no entanto, segue lento e a deflação é um fantasma que ameaça a economia.

Apesar de uma política monetária expansiva aplicada há vários anos, o Japão não conseguiu acabar de forma duradoura com a deflação.