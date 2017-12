Press Release from Business Wire : Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia que desenvolveu um gabinete de campo padrão N-IO e uma plataforma de virtualização de sistemas de controle. O envoltório é um gabinete IO remoto à prova de intempéries que armazena dispositivos IO usados pelo sistema de controle de produção integrado CENTUM (R) VP e o sistema instrumentado de segurança ProSafe (R)- RS e a plataforma de virtualização permite o controle de múltiplos dispositivos virtuais em um único servidor. Ao reduzir o período de tempo e o esforço para projetar um novo sistema, essas soluções ajudam a acelerar a execução do projeto e a reduzir o custo total de propriedade (TCO). O gabinete de campo padrão N-IO está programado para ser lançado em fevereiro de 2018, e a plataforma de virtualização será lançada em maio de 2018.

Histórico do desenvolvimento À medida que a concorrência global se intensifica e o ambiente de mercado muda, os fabricantes querem configurar as instalações de produção com rapidez ainda maior. A Yokogawa está correspondendo a essa necessidade usando o conceito de execução ágil de projetos, que melhora a agilidade. Execução ágil de projetos é uma abordagem inovadora para a utilização de tecnologia padronizada e processos flexíveis de execução de projetos que mantêm a automação fora do caminho crítico durante a execução do projeto. O resultado é um custo mais baixo de instalação e manutenção, e o TCO menor, reduzindo ao mesmo tempo os riscos de execução e de entrega do projeto. Para obter agilidade aperfeiçoada na execução do projeto, a Yokogawa desenvolveu o dispositivo de campo IO I-IO (IO) para CENTUM VP R6.01 (lançado em novembro de 2014) e o ProSafe-RS R4.01.00 (lançado em outubro de 2015). Equipado com um módulo que pode manipular vários tipos de sinal de IO, o dispositivo N-IO pode processar sinais analógicos e digitais de EI, que representam a maior parte do tráfego de sinal de IO. Com este dispositivo, o tipo de sinal para cada ponto IO pode ser configurado somente por meio de configurações de software. Isso elimina a necessidade de substituir os módulos de IO e a fiação ao mudar os tipos de sensores e layouts de fiação durante o projeto e ao mudar os tipos de sensor durante uma renovação da planta. Isso reduz significativamente a carga de trabalho e acelera a implementação do projeto.

Para realizar o conceito de execução ágil do projeto, a Yokogawa desenvolveu o gabinete de campo padrão da N-IO e uma plataforma de virtualização de sistemas de controle. O envoltório é um gabinete IO remoto que armazena o dispositivo N-IO, um componente-chave dos sistemas CENTUM VP e o ProSafe-RS, e a plataforma de virtualização permite a operação de várias máquinas virtuais em um único servidor. Juntamente com o ambiente de engenharia integrado N-IO e o Automation Design Suite (AD suite)*, a Yokogawa usa a tecnologia de virtualização para reduzir os custos de construção da fábrica e acelerar a implementação do projeto. Isso ajuda a eliminar o risco de atrasos nos projetos e a garantir a entrega no prazo.

Principais recursos 1. Envoltório de campo padrão N-IO Muitos gabinetes convencionais para armazenar dispositivos IO são projetados para serem instalados em salas de instrumentação com ar condicionado. Para uso externo, é necessário criar gabinetes especiais à prova de poeira e resistentes à água. O gabinete de campo padrão N-IO desenvolvido para os sistemas CENTUM VP e ProSafe-RS é um gabinete IO remoto à prova de poeira e resistente à água que pode ser instalado ao ar livre. Ao permitir a configuração de tipos de sinal por meio de configurações de software, este gabinete elimina a necessidade de novas modificações no projeto. Como tal, pode ser entregue diretamente aos clientes sem modificação adicional, para obter uma implementação mais rápida do projeto.

2. Plataforma de virtualização do sistema de controle Diversos PCs para operação, monitoramento e outros fins normalmente são usados na configuração de um sistema de controle e o custo de aquisição e manutenção desses computadores é substancial. A plataforma de virtualização do sistema de controle da Yokogawa permite que um único servidor execute o trabalho de diversos PCs virtuais, reduzindo assim o número de PCs necessários para configurar um sistema de controle. Com esta plataforma, são fornecidos o hardware e o software necessários para criar um ambiente virtual. Por meio deste ambiente de servidor virtualizado, é possível atualizar separadamente e fazer modificações no hardware e no software conforme necessário.

Na preparação para a instalação do sistema, a Yokogawa executa a engenharia e o teste de aceitação de fábrica (FAT) do software em uma máquina diferente da que será usada de fato. A Yokogawa entrega o hardware diretamente ao cliente e depois instala o software completo. Isso acelera a implementação e evita atrasos no projeto.

Principais mercados visados: petróleo e gás, petroquímica, produtos químicos, energia elétrica, papel e celulose, produtos farmacêuticos, alimentos, ferro e aço, abastecimento de água e tratamento de águas residuais, metais não ferrosos, metais, cimento, etc.

Aplicações Monitoramento de operação e controle automático de fábricas

Para obter outras informações http://www.yokogawa.com/dcs

Sobre a série CENTUM A Yokogawa lançou o seu sistema de controle distribuído CENTUM (DCS) em 1975, primeiro no mundo. O CENTUM VP é a nona geração da série CENTUM. Conhecidos por seu desempenho robusto, os sistemas CENTUM estabelecem altos padrões de engenharia e de excelência tecnológica, garantindo compatibilidade com as versões anteriores do sistema e o suporte dos mais recentes aplicativos de tecnologia. A engenharia orientada para o conhecimento está no coração do CENTUM, um produto emblemático da Yokogawa que tem atendido orgulhosamente à indústria de processos nos últimos 40 anos.

Sobre o ProSafe-RS Lançado em fevereiro de 2005, o sistema instrumentado de segurança ProSafe-RS ajuda a prevenir acidentes detectando condições anormais nas operações da fábrica e iniciando as ações de emergência, como a interrupção das operações da fábrica. Um organismo de certificação independente certificou que o ProSafe-RS está em conformidade com o padrão de segurança internacional IEC61508 e pode ser usado em aplicativos SIL3. Ao contrário dos sistemas convencionais instrumentados de segurança e dos sistemas de controle distribuídos, que são considerados de funções e papéis diferentes e operam separadamente, o funcionamento do ProSafe-RS e do sistema de controle integrado CENTUM pode ser totalmente integrado.

Sobre a Yokogawa A rede global da Yokogawa de 113 empresas está em 60 países. Fundada em 1915, a empresa de US$ 3,5 bilhões atua em pesquisa e inovação de última geração. A Yokogawa atua nos campos da automação e controle industrial (industrial automation, IA), teste e medição e aviação, entre outros segmentos de negócios. O segmento de IA desempenha papel vital em uma grande variedade de setores de mercado, como petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, papel e celulose, produtos farmacêuticos e alimentos. Visando este segmento, a Yokogawa ajuda as empresas a maximizar seus lucros, oferecendo uma ampla gama de produtos altamente confiáveis e trabalhando com a subsidiária KBC Advanced Technologies para oferecer soluções e serviços de alto nível. Para obter outras informações sobre a Yokogawa, acesse www.yokogawa.com.

* Um ambiente de engenharia que a Yokogawa desenvolveu, aproveitando o know-how acumulado de engenharia em muitos projetos. A suite AD modulariza os aplicativos de controle e permite que elas sejam usadas em instalações similares, aumentando a eficiência da engenharia e garantindo uma qualidade consistente.

Os nomes de empresas, organizações e marcas mencionados nesse texto são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

