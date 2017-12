Press Release from Business Wire : NTT DOCOMO, INC.

A NTT DOCOMO, Inc. comunicou hoje que sua série Japan Welcome SIMTM lançará o Plano 0 (Plano Zero) para permitir que visitantes estrangeiros no Japão acessem a internet gratuitamente por meio da rede móvel da DOCOMO, a partir de 26 de dezembro. O serviço gratuito estará inicialmente disponível nas prefeituras de Hokkaido e Niigata, sendo adicionado em outras áreas sequencialmente.

Juntamente com a adição do Plano 0, o Plano 1000 e o Plano 1700 do serviço Japan Welcome SIM serão renomeados como Plano S e Plano M, respectivamente, e um plano L será adicionado para usuários que utilizam um grande volume de comunicações de dados de alta velocidade. Essas mudanças também serão realizadas a partir de 26 de dezembro.

A DOCOMO lançou diversos planos baseados em taxas para o Japan Welcome SIM desde julho, mas o Plano 0 é o primeiro plano gratuito da série. Os clientes podem se qualificar para utilização do serviço gratuito por meio da visualização de anúncios em seus países de origem antes de visitarem o Japão. O Plano 0 está sendo oferecido em colaboração com governos locais e parceiros comerciais interessados em atingir visitantes estrangeiros específicos por meio de anúncios e da definição de várias condições para a utilização do serviço, como períodos de solicitação, períodos de retirada dos chips, locais de entrega dos chips, número total de chips a serem oferecidos, dentre outros.

O Japan Welcome SIM é fornecido como um chip 3 em 1 compatível com os formatos normais de cartão, cartões micro e nano. O acesso à rede da DOCOMO é fornecido por 15 dias com vários planos (Plano 0, S, M e L). O Plano 0 oferece acesso gratuito à internet em troca da exibição de um número específico de anúncios em vídeo e do preenchimento de uma pesquisa antes da chegada ao Japão. O acesso livre de anúncios a uma velocidade de 128 Kbps está disponível por ¥ 1.080 (Plano S) ou a uma alta velocidade (máx. de 788 Mbps*1). O acesso 4G está disponível com o Plano M (¥ 1.836 para 600 MB) e com o Plano L (¥ 2.376 para 1,2 GB). Os usuários podem continuar desfrutando do serviço de alta velocidade carregando seus chips por um valor de ¥216 para 100 MB, ¥756 para 500 MB ou ¥1.296 para 1 GB. Uma outra opção é o carregamento dos chips com dados gratuitos de alta velocidade por meio da visualização de vídeos ou preenchimento de pesquisas. Mesmo após a compra de valores para o consumo de dados de alta velocidade, o acesso à rede ainda ficará disponível a uma velocidade de 128 Kbps para o período restante de 15 dias.

As solicitações para uso do Japan Welcome SIM são aceitas em inglês, japonês, chinês, coreano e tailandês pelo site https://docomo.prepaid-sim.jp/lp (cadastramento obrigatório do cartão).

A taxa de dados exibida representa a velocidade máxima de downlink teórica disponível em certos locais do Japão. O acesso é fornecido com base nos melhores esforços, e as velocidades reais podem variar dependendo do ambiente de transmissão, do tráfego de rede e do tipo de dispositivo utilizado. Para obter informações sobre os dispositivos compatíveis e outras condições de uso, visite https://docomo.prepaid-sim.jp/faq/lp e consulte a respectiva seção de perguntas frequentes. Os preços apresentados incluem impostos.

A DOCOMO torna as permanências no Japão mais convenientes e agradáveis por meio da oferta de opções de comunicação de dados e serviço de tradução aos turistas em visita ao Japão ou estrangeiros a trabalho, impulsionando a inteligência artificial e outras tecnologias avançadas. A DOCOMO também apoia o estímulo e a revitalização das economias regionais com suas iniciativas "+d" para a criação de um novo valor por meio da colaboração com diversos parceiros.

Sobre a NTT DOCOMO A NTT DOCOMO, operadora de telefonia móvel líder do Japão com mais de 75 milhões de assinaturas, é uma das principais colaboradoras das tecnologias de rede móvel 3G, 4G e 5G do mundo. Além dos principais serviços de comunicação, a DOCOMO está desafiando novas fronteiras em colaboração com um número crescente de entidades (parceiras "+d"), criando serviços de valor agregado interessantes e convenientes que mudam a forma como as pessoas vivem e trabalham. Com um plano de médio prazo para 2020 e além, a DOCOMO está explorando uma rede 5G inovadora para facilitar serviços inovadores que irão surpreender e inspirar os clientes além de suas expectativas. A DOCOMO está listada nas bolsas de valores de Tóquio (9437) e Nova York (DCM). www.nttdocomo.co.jp/english.

Para mais informações, entre em contato com NTT DOCOMO Sr. Shin Fujioka ou Sra. Yurina Toda Smart-life Planning Department Tel: +81-3-5156-2748 Fax: +81-3-3509-6201 Site: www.nttdocomo.co.jp/english

