Decreto ligado à tentativa de golpe na Turquia gera polêmica

Istambul, 25 - Um novo decreto emergencial na Turquia que garante imunidade a civis que tenham ajudado a evitar um golpe militar há cerca de um ano e meio está causando indignação no país. Críticos temem que a medida gere violência e incentive a formação de esquadrões da morte.



Aprovada no domingo, a nova lei estabelece que indivíduos que tenham contribuído para abafar a tentativa de golpe, ocorrida em julho de 2016, não enfrentarão processos. Anteriormente, a regra se aplicava apenas a autoridades e policiais.



O ex-presidente Abdullah Gul, um aliado do atual presidente, Recep Erdogan, classificou o decreto como "preocupante" e disse nesta segunda-feira que ele deveria ser reavaliado.



Já um novo partido de oposição acredita que a lei pode estimular grupos a atacar e matar manifestantes da oposição, atribuindo o gesto ao golpe fracassado.



O governo turco se encontra em estado de emergência desde a tentativa de golpe, que foi atribuída a um clérigo residente nos EUA. Fonte: Associated Press.