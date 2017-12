Comitê eleitoral da Rússia impede líder da oposição de concorrer à presidência

Moscou, 25 - O Comitê Eleitoral da Rússia proibiu formalmente nesta segunda-feira o líder opositor Alexei Navalny de concorrer à presidência, levando-o a pedir que a votação do próximo ano seja boicotada.



Navalny, que é conhecido por pregar contra a corrupção, foi considerado inepto para participar da eleição por ter sido condenado em um caso de fraude.



O atual presidente russo, Vladimir Putin, irá concorrer a um quarto mandato e a expectativa é que vença a eleição, marcada para 18 de março.



Navalny é o adversário mais forte que Putin já enfrentou desde que assumiu o poder, e os casos judiciais que surgiram contra ele são vistos como uma ferramenta para impedi-lo de participar da eleição.



Em mensagem pré-gravada divulgada minutos após a decisão do comitê, Navalny pediu a seus seguidores que boicotem a votação.



"O procedimento para o qual somos convidados não é uma eleição", disse Navalny. "Somente Putin e candidatos escolhidos a dedo por ele podem participar." Fonte: Associated Press.