Alemão tenta se matar batendo carro contra sede dos social-democratas em Berlim

Um homem de 58 anos tentou cometer suicídio no domingo (24) ao bater seu carro contra a sede do Partido Social Democrata Alemão (SPD) em Berlim, informaram policiais nesta segunda-feira (25).

O homem ficou ferido e foi hospitalizado.

O sistema de combate a incêndios do prédio acabou com um princípio de incêndio do carro, no qual foram encontrados cilindros de gás e tambores de nafta, segundo a polícia.

O homem declarou que queria suicidar-se e que havia depositado uma bolsa com material inflamável em frente à sede da União Democrata Cristã (CDU), fato confirmado pela polícia criminal de Berlim, responsável pela investigação.