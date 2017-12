Rússia: principal opositor de Putin entrega sua candidatura para eleições

Moscou, 24 - Centenas de apoiadores do líder de oposição na Rússia, Alexei Navalny, o nomearam candidato à presidência neste domingo, o que lhe dá condições de requerer sua candidatura e coloca pressão no Kremlim para aceitá-lo na corrida presidencial do ano que vem.



Navalny, o mais formidável inimigo que o presidente Vladmir Putin teve de enfrentar nos últimos 18 anos, está proibido de se candidatar por conta de uma acusação criminal. No entanto, poderá participar da corrida se obtiver uma dispensa especial ou sua condenação for revertida.



O evento reuniu cerca de 800 apoiadores de Navalny e foi acompanhado por autoridades eleitorais. Navalny e seus advogados submeteram a documentação de sua candidatura para a Comissão Eleitoral Russa na noite deste domingo, pelo horário local.



A legislação russa exige que candidatos submetam o endosso as suas candidaturas de apenas 500 pessoas e depois a coleta de 1 milhão de assinaturas para aparecerem nas cédulas. Os representantes de Putin devem encaminhar sua candidatura na terça-feira. Fonte: Associated Press