Sobe para 12 as vítimas de confrontos após declaração de Trump sobre Jerusalém

Faixa de Gaza, 24 - O Ministério da Saúde palestino informou que mais dois homens morreram por ferimentos causados durante confrontos com forças israelenses na fronteira com Israel. A morte de ambos eleva para 12 o número de pessoas vítimas da violência em Gaza e na Cisjordânia desde que o presidente norte-americano, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, no dia 6 de dezembro.



A maior parte das mortes ocorreu em Gaza, onde manifestantes e as forças israelenses se enfrentaram nas cercas da fronteira. Gás lacrimogênio foi usado para dispersar a multidão. Entre os mortos estavam dois militantes do Hamas, atingidos por ataques aéreos em resposta a foguetes disparados de Gaza. Fonte: Associated Press