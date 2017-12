Iraque recebe propostas para novo oleoduto entre Kirkuk e Turquia

O ministro iraquiano do Petróleo lançou, neste domingo (24), um edital para a construção de um oleoduto que una os campos petroleiros da província de Kirkuk, cujo controle foi recuperado dos curdos recentemente.

Com 350 quilômetros e uma capacidade de "mais de um milhão de barris diários", este oleoduto seguirá o mesmo traçado que o anterior, construído nos anos 1980, mas que caiu em desuso, devido aos inúmeros ataques e saques do grupo extremista Estado Islâmico (EI) nos últimos anos.

O objetivo é fazer o petróleo de Kirkuk chegar ao terminal turco de Ceyhan.

O edital é dirigido "às companhias internacionais e locais" e será financiado na modalidade Construir, Operar, Transferir (BOT, na sigla em inglês).

A data-limite para a apresentação de ofertas é 24 de janeiro.

Antes de os extremistas tomarem quase um terço do país, em 2014, o Iraque fazia chegar entre 250.000 e 400.000 barris de petróleo diários para a Turquia através desse oleoduto.

A nova construção partirá de Baiyi, na província de Saladino (centro), e subirá para o norte, até o posto fronteiriço de Fishjabur, junto à Turquia.

Em outubro, após o referendo de independência do Curdistão, as forças do governo iraquiano lançaram operações militares na província de Kirkuk e tomaram campos petroleiros dos curdos.