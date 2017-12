Papai Noel inicia jornada mundial e site rastreia a viagem em tempo real

(foto: Reprodução)

O Papai Noel iniciou neste domingo (24) sua viagem ao redor do mundo para distribuir presentes, indica o site do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), que rastreia seus movimentos todos os anos.

Partindo de sua base no Pólo Norte, o trenó do bom velhinho sobrevoou o Japão às 14h03 GMT (12H03 de Brasília) depois de passar pela Austrália. Em poucas horas, puxado por nove renas visíveis em 3D no site, ele já distribuiu um bilhão de presentes, de acordo com o contador do Norad.

A agência militar estabeleceu uma linha telefônica para crianças em 1955. Anos depois, criou este site (www.noradsanta.org) para acompanhar, em oito idiomas, a posição em tempo real do Papai Noel.

Os voluntários respondem às ligações das crianças todos os anos e uma conta do Twitter, @NoradSanta, também informa sobre os movimentos do ícone do Natal.

Esse costume se tornou um fenômeno tão grande que o presidente americano, Donald Trump, e sua esposa, Melania, planejam participar de algumas ligações telefônicas à tarde.

A origem desta operação do Norad remonta a seis décadas, quando a rede de lojas Sears colocou um anúncio em um jornal do estado do Colorado com o suposto número de telefone do Papai Noel, mas, por engano, publicou o telefone do Norad.

Quando uma criança perguntou ao oficial de serviço naquele dia, o coronel Harry Soup, se ele era "Papai Noel", ele entrou no jogo, iniciando a tradição.